Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально

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Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально

16.04.2024, MForum.ru

В Индии представлен Moto G64 5G. Новинка является приемником прошлогоднего Moto G54 5G и стала первым смартфоном на базе чипсета Dimensity 7025. Moto G64 5G позиционируется как устройство с хорошим соотношением цены и возможностей для тех, кто ищет телефон начального уровня с поддержкой 5G.

Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально

Moto G64 оснащен 6,5-дюймовой IPS-панелью разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Для защиты экрана используется Gorilla Glass. Заявленная защита от пыли и влаги – IP52. Толщина корпуса устройства 8,89 мм, вес 192 грамма.

Чипсет Dimensity 7025 дополняют 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально

В прямоугольном выступе на задней панели Moto G64 расположена двойная камера с основным сенсором разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). Второй сенсор - 8-мегапиксельный со сверхширокоугольным объективом, также выполняющий функцию макрокамеры. В круглом вырезе дисплея находится 16 Мп камера для сэлфи.

В программной части Moto G64 5G работает под управлением Android 14 с оболочкой MyUX. Производитель обещает гарантированное обновление до Android 15 и три года обновлений безопасности. Из прочего отметим поддержку девяти диапазонов 5G, две SIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, два стереодинамика с Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм.

Стоимость Moto G64 5G в Индии составляет 14 999 индийских рупий за вариант с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и 16 999 рупий за вариант 12+256 Гб. Цветовая гамма модели включает в себя цвета ледяная сирень, жемчужно-синий и мятно-зеленый. Начало продаж – 23 апреля.

Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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