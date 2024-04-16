Анонсы: Смартфоны Realme P1 и P1 Pro представлены официально

16.04.2024, MForum.ru

Как и ожидалось, Realme анонсировала первые смартфоны P-серии: Realme P1 и P1 Pro. Новинки оснащены дисплеями AMOLED с частотой обновления 120 Гц, основными камерами разрешением 50 МП и аккумуляторами емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Realme P1 и P1 Pro оснащены 6,7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Модель Pro оснащена изогнутым дисплеем, а P1 — плоской панелью. Пиковая яркость в обоих случаях – 2000 нит. В вырезе экрана находится фронтальная камера разрешением 16 МП. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.

Realme P1 базируется на чипсете Dimensity 7050, который дополняют 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. Основой «железа» P1 Pro стал процессор Snapdragon 6 Gen 1 SoC, дополненный 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Оба телефона Realme серии P оснащены основными камерами на 50 МП на основе сенсора Sony LYT600. В качестве дополнительного сенсорам Realme P1 оснащен монохромным сенсором разрешением 2 МП. В P1 Pro вспомогательных сенсоров два: 8 Мп со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп с макрообъективом.

В программной части серия Realme P1 использует Realme UI 5.0 поверх Android 14. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOCO мощностью 45 Вт.

Купить Realme P1 можно в цветах Phoenix Red и Peacock Green. Цена 15 999 индийских рупий (191 доллар США) за версию 6/128 ГБ и 18 999 индийских рупий (227 долларов США) за версию 8/256 ГБ. Старт продаж Realme P1 в Индии планируется на 22 апреля.

Realme P1 Pro доступен в цветах Phoenix Red и Parrot Blue. Цены составляют 21 999 индийских рупий (263 доллара США) за комплектацию 8/128 ГБ и 22 999 индийских рупий (275 долларов США) за версию 8/256 ГБ. Продажи Realme P1 Pro в Индии планируется начать 30 апреля.