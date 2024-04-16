Слухи: Стали известные подробности о Oppo K12

MForum.ru
16.04.2024,
Oppo может выпустить смартфон K12 в Китае на следующей неделе. Вполне вероятно, что новинка станет обновленной версией недавно выпущенного OnePlus Nord CE 4. Информацией о новинке и ее изображением поделился надежный информатор Digital Chat Station.
Судя по изображению, внешне Oppo K12 идентичен Nord CE 4, за исключением того, что логотип Oppo заменяет логотип OnePlus на задней панели.
Также новинка отметилась в Geekbench (под номером модели PJR110), где набрала 1134 балла в одноядерных и 2975 баллов в многоядерных тестах. Благодаря тесту стали известны и подробности об аппаратной платформе – в основе Oppo K12 находится восьмиъядерный чипсет под кодовым названием «Crow» в сочетании с графическим процессором Adreno 720. Таким образом, подтверждено использование процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC.
В части объема ОЗУ новинка получит версию с 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x (могут быть и другие варианты). Объем встроенной памяти составит до 512 Гб (UFS 3.1). Программная часть – Android 14 с оболочкой ColorOS 14.
Также известно, что Oppo K12 будет оснащен 6,74-дюймовой панелью AMOLED с разрешением FHD+ и плавной частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана разместится 16 Мп сэлфи-камера, на задней панели 50 Мп сенсор с OIS, который будет дополнять 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом.
Питание устройства, скорее всего, будет осуществляться от аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также можно ожидать двойные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в дисплее и ИК-передатчик для управления бытовой техникой. Анонс новинки должен состояться в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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