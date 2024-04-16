Слухи: Стали известные подробности о Oppo K12

MForum.ru

Слухи: Стали известные подробности о Oppo K12

16.04.2024, MForum.ru

Oppo может выпустить смартфон K12 в Китае на следующей неделе. Вполне вероятно, что новинка станет обновленной версией недавно выпущенного OnePlus Nord CE 4. Информацией о новинке и ее изображением поделился надежный информатор Digital Chat Station.

Слухи: Стали известные подробности о Oppo K12

Судя по изображению, внешне Oppo K12 идентичен Nord CE 4, за исключением того, что логотип Oppo заменяет логотип OnePlus на задней панели.

Также новинка отметилась в Geekbench (под номером модели PJR110), где набрала 1134 балла в одноядерных и 2975 баллов в многоядерных тестах. Благодаря тесту стали известны и подробности об аппаратной платформе – в основе Oppo K12 находится восьмиъядерный чипсет под кодовым названием «Crow» в сочетании с графическим процессором Adreno 720. Таким образом, подтверждено использование процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC.

В части объема ОЗУ новинка получит версию с 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x (могут быть и другие варианты). Объем встроенной памяти составит до 512 Гб (UFS 3.1). Программная часть – Android 14 с оболочкой ColorOS 14.

Также известно, что Oppo K12 будет оснащен 6,74-дюймовой панелью AMOLED с разрешением FHD+ и плавной частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана разместится 16 Мп сэлфи-камера, на задней панели 50 Мп сенсор с OIS, который будет дополнять 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом.

Питание устройства, скорее всего, будет осуществляться от аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также можно ожидать двойные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в дисплее и ИК-передатчик для управления бытовой техникой. Анонс новинки должен состояться в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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