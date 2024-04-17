Анонсы: Представлен Moto Edge 50 Ultra со SD 8s Gen 3 и деревянной задней панелью

17.04.2024, MForum.ru

Скучаете ли вы по тем временам, когда у Motorola можно было приобрести с задней панелью из настоящего дерева? Если да, то товый Motorola Edge 50 Ultra доступен в варианте из натурального дерева и двух вариантах с веганской кожей – Forest Grey и Peach Fuzz (цвет 2024 года по версии Pantone).

Технически, Motorola Edge 50 Ultra можно считать развитием модели Motorola Edge 50 Pro, представленной пару недель назад. Относительно Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra обеспечивает большую вычислительную мощность и лучшую настройку камеры.

Motorola Edge 50 Ultra основан на Snapdragon 8s Gen 3, что является огромным шагом вперед по сравнению с чипом 7 Gen 3 внутри Pro. Также этот смартфон получил больше оперативной памяти: 12 ГБ или 16 ГБ (LPDDR5X). Объем встроенной памяти составляет 512 ГБ или 1 ТБ (UFS 4.0).

Улучшение камеры начинается с основного модуля, который оснащен 50-мегапиксельным 1/1,3-дюймовым сенсором— достаточно крупным, даже без биннинга (4-в-1) размер пикселей составляет 1,2 мкм. Также сенсор оснащен всенаправленной автофокусировкой и оптической стабилизацией изображения. Апертура объектива f/1,6.

Второй сенсор – перископ 3x72 мм, оснащенный датчиками 64 МП (пиксели 0,7 мкм) и светосильной диафрагмой f/2,4. Третий сенсор – сверхширокоугольный разрешением 50 Мп, пиксели 0,64 мкм, объектив f/2.0, угол обзора 122°, также есть автофокусировка для макросъемки. Кроме того, используется лазерная система автофокусировки и датчик 3-в-1, который помогает регулировать экспозицию, автоматический баланс белого и обнаруживать мерцание.

Фронтальная камера – сенсор 50 МП (0,64 мкм) с объективом f/1,9 и автофокусом. Motorola Edge 50 Ultra может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Кроме того, основная камера на задней панели и камера для селфи имеют режимы замедленной съемки с разрешением 1080p (120 кадров в секунду для фронтальной камеры и до 960 кадров в секунду для тыловой.

Естественно не обошлось без функций искусственного интеллекта, который автоматически регулирует выдержку и уровень стабилизации в зависимости от сцены. Также ИИ управляет автоматическим отслеживанием фокуса. Новый механизм улучшения фотографий оптимизирует изображения для детализации светлых и темных участков, четкости, цвета и эффекта боке.

Motorola Edge 50 Ultra оснащен изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем P-OLED разрешением 2712 x 1220 пикселей (20:9). Частота обновления экрана 144 Гц, частота дискретизации касаний до 360 Гц (в игровом режиме). Пиковая яркость дисплея 2500 нит, используется затемнение постоянным током. 10-битная цветопередача обеспечивает поддержку HDR10+ и сертификацию потоковой передачи HD от Netflix и Amazon.

Pantone отвечает за цветовую гамму Peach Fuzz, но специалисты по цвету также протестировали дисплей и сертифицировали его как Pantone Validated и Pantone Skintone Validated. Система камер также одобрена Pantone.

В основе корпуса Motorola Edge 50 Ultra алюминиевая рама, спереди использовано стекло Gorilla Glass Victus с покрытием, не допускающим отпечатков пальцев. В части защиты от влаги и пыли смартфон получил степень защиты IP68.

Как и Pro, Motorola Edge 50 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с возможностью зарядки TurboPower мощностью 125 Вт через USB и беспроводной мощностью 50 Вт. Motorola утверждает, что четырех минут подключения к сети достаточно, чтобы продержаться до конца дня. Также доступна проводная и беспроводная обратная зарядка.

Motorola Edge 50 Ultra доступен в версии как с одной SIM-картой (SIM или eSIM), так и с двумя SIM-картами (SIM и eSIM). Он поддерживает новейший Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 5.4, а также сверхширокополосный диапазон (UWB), за счет чего предлагаются точные показания расстояния и угла относительно других устройств с поддержкой UWB. Порт USB-C обеспечивает подключение как USB 3.2, так и DisplayPort 1.4. Кроме того отметим стереодинамики с настройкой Dolby Atmos и поддержку Dolby Head Tracking.

Motorola Edge 50 Ultra поступит в продажу в некоторых европейских странах в ближайшие недели. Базовая модель будет стоить 1000 евро. Кроме того, телефон будет доступен в Азии, Латинской Америке и Океании.