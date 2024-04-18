Слухи: Moto E14 готовится к релизу

18.04.2024, MForum.ru

Moto E13 был официально представлен в январе 2023 года и поступил в продажу через месяц, таким образом, Motorola уже немного запоздала с его приемником. Впрочем, по слухам, компания действительно работает над Moto E14 и эта модель уже начала процесс необходимой сертификации.

Moto E13

Moto E14 был замечен в базе данных TDRA в ОАЭ. Этот список подтверждает его название и номер модели — XT2421-14.

Сертификация TUV Rheinland показывает, что в телефоне будет установлен аккумулятор номинальной емкостью 4880 мАч. Таким образом, в официальном списке характеристик можно ожидать АКБ емкостью 5000 мАч. Также новинка была протестирована с зарядными устройствами мощностью 10 Вт, 15 Вт и 20 Вт. Таким образом, можно ожидать поддержку быстрой зарядки 18 или 20 Вт, хотя не факт, что такое зарядное устройство будет в комплекте поставки.

Остальные подробности пока неизвестны. Напомню, прошлогодний Moto E13 был оснащен 6,5-дюймовым экраном разрешением 720x1600 точек, процессором Unisoc T606 SoC, 2/4/8 ГБ оперативной памяти, 32/64/128 ГБ расширяемой памяти, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.