Анонсы: Представлен Vivo Y200i со Snapdragon 4 Gen 2, 50 Мп камерой и экраном 120 Гц

22.04.2024, MForum.ru

Семейство Y200 от Vivo пополнил смартфон Y200i. Напомню, ранее производитель представил Y200 и Y200e.

Vivo Y200i оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2 SoC и 6,72-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Объем ОЗУ LPDDR4X – 8 или 12 Гб, встроенной памяти UFS 2.2 – 256 или 512 Гб. Из коробки новинка работает под управлением ОС OriginOS 4 на базе Android 14.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт. Фоточасть включает в себя три сенсора – связку 50 Мп основной и 2 Мп датчика глубины сцены на задней панели и 8 Мп сэлфи камеру на передней панели. Также в активе vivo Y200i присутствуют разъем для наушников 3,5 мм, USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Новинка поддерживает сети 5G, защиты от влаги и пыли – IP54.

Vivo Y200i выпускается в синем, черном и белом цветах с тремя вариантами памяти: 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ, которые оценены в 1599 юаней (225 долларов США), 1799 юаней (255 долларов США) и 1 999 юаней (280 долларов США), соответственно. В Китае начало продаж назначено на 27 апреля, международный релиз пока не подтвержден.