Слухи: Появились данные о ключевых спецификациях OPPO Pad 3

MForum.ru
23.04.2024,
OPPO работает над преемником прошлогоднего OPPO Pad 2. Ранее в этом месяце Digital Chat Station раскрыла процессор, на котором базируется данный планшет и ориентировочный график его запуска. Теперь авторитетный информатор раскрыл более подробную информацию о нем.
Digital Chat Station сообщает, что OPPO Pad 3 получит цельнометаллический корпус. Точный размер экрана остается неясным, но информатор упоминает его как «обычный планшет с большим экраном», разрешение экрана составит 3K. Скорее всего, новинка получит панорамный виртуальный экран (аналогично Find N3), что создаст иллюзию большего экрана.
По данным DCS, OPPO Pad 3 будет основан на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который будут дополнять 16 ГБ оперативной памяти. Впрочем, устройство может получить несколько вариантов конфигураций оперативной памяти и хранилища.
Ожидается, что OPPO Pad 3 поступит в продажу в этом квартале, то есть с апреля по июнь. Сначала новинка будет выпущена в Китае. На мировых рынках оно появится как OnePlus Pad 2, также во втором квартале этого года.
© Антон Печеровый,
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