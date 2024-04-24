Анонсы: Представлен Realme 12 Lite, представляющий собой переименованный Realme C67 4G

MForum.ru
24.04.2024,
Бренд Realme анонсировал смартфон Realme 12 Lite. В реальности новинка представляет собой переименованный Realme C67 4G, который был анонсирован в прошлом году.
Спецификации остались прежними: 6,72-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1080 x 2400 точек, процессор Snapdragon 685, 8 Мп селфи-камера и 108 Мп сенсор основной камеры, которой дополняет 2 Мп датчик глубины сцены. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Сертификация в части защиты от влаги – IP54. В программной части речь идет об Android 14 «из коробки».
Realme 12 Lite выпускается в цветах Sunny Oasis и Black, что аналогично оригинальной модели. Стоимость Realme 12 Lite – 10 999 турецких лир (337 долларов США) за версию 6/128 ГБ и 14 999 турецких лир (460 долларов США) за версию 8/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
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