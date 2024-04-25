Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

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Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

25.04.2024, MForum.ru

HMD Global анонсировала смартфоны семейства Pulse, в которое вошли три модели, попадающие в ценовой диапазон от 100 до 200 евро. Новинки вышли под брендом HMD, без упоминания Nokia.

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

HMD делает ставку на то, что потребители переходят на более экологически чистые продукты и уделяют внимание ремонтопригодности. HMD заявляет, что линейка Pulse создана с учетом «ремонтопригодности первого поколения», а пользователи могут приобрести комплекты для самостоятельного ремонта в iFixit. Ремонт включает в себя замену аккумулятора и дисплея.

HMD Pulse является базовой моделью, которую оценили в 140 евро. Основа «железа» этого и остальных смартфонов линейки – чипсет Unisoc T606. Это древний 12-нм чип с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью ядрами A55, а также графическим процессором Mali-G57 MP1 и модемом 4G. Дополняют чипсет 4 или 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Также все 3 модели семейства получили 6,65-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720p+ (20:9) и частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 600 нит, охват NTSC 70%. ОС –Android 14 из коробки, производитель обещает 2 обновления ОС и 3 года исправлений безопасности (это заявлено для всех моделей семейства).

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

Главное отличие между устройставами линейки – фоточасть. Базовая модель Pulse получила основную камеру разрешением 13 Мп (с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой). Второй модуль, судя по всему, является датчиком глубины. Селфи-камера использует 8-мегапиксельный сенсор.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч, он указан как «сменный QuickFix», что подразумевает возможность замены в домашних условиях с использованием простых инструментов примерно за 5 минут. Аккумулятор рассчитан на 800 полных циклов зарядки, однако ее максимальная мощность всего 10 Вт. Также отметим, что новинка сертифицирована в части защиты от влаги и пыли по классу IP52.

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

HMD Pulse+ повышает цену до 160 евро. Он использует тот же 6,65-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 90 Гц и разрешением 720p+ и Unisoc T606. Но есть версия с 8 Гб ОЗУ, а объем встроенной памяти составляет 256 Гб. Также есть поддержка карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

Главное отличие Plus – основная камера разрешением 50 Мп на задней панели. К сожалению, HMD не предоставила подробную информацию о сенсоре или объективе, даже о характеристиках видеосъемки. Впрочем, чипсет не поддерживает разрешение выше 1080p. Фронтальная камера 8 Мп, как у базовой модели.

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

Как и его братья и сестры, HMD Pulse+ оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с возможностью зарядки мощностью 10 Вт через USB-C (USB 2.0). Также все три телефона также имеют разъемы для наушников 3,5 мм и дактилоскопический сенсор встроенный в клавишу включения. Функции беспроводного подключения включают 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0 и NFC, а также GPS/Galileo.

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

HMD Pulse Pro — лидер трио, но он не намного дороже — 180 евро. Впрочем отличия минимальны – чипсет и экран прежние, как и основная камера. Обновление коснулось фронтальной камеры (ее разрешение выросло до 50 Мп) и мощности быстрой зарядки (до 20 Вт). Емкость АКБ осталась прежней.

HMD Pulse и Pulse+ доступны на HMD.com с сегодняшнего дня, модель Pro появится в продаже в ближайшее время.

Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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