Анонсы: Oppo A60 со Snapdragon 680 4G и 50 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
26.04.2024,
Компания Oppo анонсировала во Вьетнаме смартфон Oppo A60. Новинка представляет собой достаточно бюджетное устройство.
Oppo A60 оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ (1604 x 720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 950 нит. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце.
Основа аппаратной платформы Oppo A60 – 6-нм чипсет Snapdragon 680 4G, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.
Фоточасть Oppo A60 включает в себя сдвоенную тыловую камеру (50 Мп основной сенсор, 2 Мп вспомогательный) и 8 Мп фронтальную камеру. Класс защиты от пыли и влаги – IP54, материал корпуса – пластик. Толщина Oppo A60 составляет 7,68 мм, вес – 186 грамм. Также отметим стереодинамики и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Программная часть включает в себя ColorOS 14 на базе Android 14.
Oppo A60 поступил на вьетнамский рынок в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти по цене 5 490 000 донгов (~ 216 долларов США) и 6 490 000 донгов (~ 256 долларов США), соответственно. Приобрести новинку можно в двух цветах: Blue Purple и Blue.
© Антон Печеровый,
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