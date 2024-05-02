Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro готовятся к релизу

MForum.ru
02.05.2024,
Помимо представленного на прошлой неделе Honor 200 Lite, в 200-ю серию войдут смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro, которые стали героями свежей утечки.
Honor 200 Lite
Ожидается, что Honor 200 будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, а Honor 200 Pro получит флагманский Snapdragon 8 Gen 3. Относительно устройств семейства Honor 100, новинки также могут получить совершенно другой остров задней камеры.
Honor 200 и Honor 200 Pro, вероятно, уже сертифицированы 3C для продажи в Китае. Обе новинки получат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Анонс ожидается уже этом месяце, хотя пока не ясно какие рынки станут для устройств первыми. Honor 200 Lite дебютировал в Европе, но 200 и 200 Pro могут быть представлены в Китае, по крайней мере, на начальном этапе.
Также в активе новинок ожидаются OLED-экран с четырьмя изогнутыми углами и разрешением «1,5K». Кроме того, модель Pro может получить двойную селфи-камеру, расположенную в вырезе экрана в форме таблетки. Основная камера на задней панели может получить переменную диафрагму и OIS, а также будет телеобъектив.
© Антон Печеровый,
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