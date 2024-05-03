Анонсы: Представлен Vivo Y38 с аккумулятором емкостью 6000 мАч

03.05.2024, MForum.ru

Vivo представила на Тайване новый смартфон – Vivo Y38. Новинка позиционируется в нижнюю часть среднего класса.

Vivo Y38 оснащен 6,68-дюймовым дисплеем разрешением 720x1612 точек и частотой 120 Гц. Основа аппаратной платформы – Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.2) с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD емкостью до 1 ТБ. ОС – Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14.

Фоточасть Vivo Y38 включает в себя 8 Мп фронтальную камеру и сдвоенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 50 Мп и 2 Мп датчиком глубины сцены. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Отдельно отметим аккумулятор емкостью 6000 мАч. Максимальная мощность быстрой зарядки – 44 Вт.

Класс защиты устройства от влаги и пыли – IP54. Толщина Vivo Y38 зависит от версии устройства: вариант Agate Green – 7,99 мм, а Pacific Blue (должен вызывать ассоциации с волнами и океаном) – 8,09 мм. Цена новинки пока не сообщается.