Анонсы: Представлен Vivo V30e со Snapdragon 6 Gen 1, экраном с частотой 120 Гц и селфи-камерой 50 МП

06.05.2024, MForum.ru

Как и ожидалось, Vivo пополнила линейку V30 новым устройством, получившим название Vivo V30e. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом до 256 ГБ. Программная часть – Funtouch OS 14 поверх Android 14. В плане поддержки Vivo обещает три обновления версии Android и четыре года обновлений безопасности.

Vivo V30e оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Дактилоскопический сенсор встроен в экран, в круглом вырезе дисплея находится 50 Мп сэлфи-камера с автофокусом.

На задней панели Vivo V30e размещена круглая островная вспышка для камеры под названием «Smart Aura Light» и две камеры — основная 50 МП (Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения) и сверхширокая 8 МП (угол обзора 120°). Основная камера и селфи-камера могут записывать видео в формате 4K, в то время как первая «может также использоваться в качестве портретного объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и двукратным увеличением без потерь».

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Остальные особенности vivo V30e включают рейтинг IP64, USB-C и поддержку сетей 5G.

Vivo V30e выпускается в цветах Velvet Red и Silk Blue с двумя вариантами памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ по цене 27 999 индийских рупий (335 долларов США) и 29 999 индийских рупий (360 долларов США), соответственно. Начало продаж в Индии – 9 мая текущего года.