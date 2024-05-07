Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3

MForum.ru
07.05.2024,
В прошлом месяце Vivo представила Vivo Pad 3 Pro, первый в мире планшет с чипсетом Dimensity 9300. И вполне можно предположить существование стандартной версии устройства, Vivo Pad 3. Информации о возможной дате анонса пока нет, но он может быть представлен 13 мая, вместе с Vivo X100 Ultra, X100s, Vivo X100 Ultra и X100s Pro.
Vivo Pad 3 Pro
Vivo Pad 3 может стать первым в мире планшетом на базе Snapdragon 8s Gen 3. Данную информацию раскрыл Digital Chat Station, являющийся весьма достоверным источником. Что касается самого чипсета – это субфлагманский чип используется во многих смартфонах, включая Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3 и iQOO Z9x Turbo. Но для планшета он может быть использован впервые.
Также отметим, что регулятор 3C недавно одобрило планшет Vivo с номером модели PA2455, с большой долей вероятности речь идет именно о Vivo Pad 3. Новинка получит поддержку быстрой зарядки 44 Вт.
© Антон Печеровый,
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