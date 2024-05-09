5G SA. Облака: Nokia и AWS переводят в облако сеть 5G SA в Германии

MForum.ru
09.05.2024,
Вполне можно отнести к трендам движение операторов в сторону размещения ядра сети 5G / 5G SA в общедоступные облака гиперскейлеров. Решения, конечно, отважные. Надеюсь, что в Германии просчитали риски.
Amazon Web Services (AWS) разместит автономное ПО ядра сети 5G SA Telefonica Deutschland в своей общедоступной облачной инфраструктуре. Партнер проекта, Nokia, заявляет, что это будет первым развертыванием инфраструктуры такого рода, проведенным известным оператором в Германии в общедоступном облаке гиперскейлера. Об этом сообщает Mobile World Live.
Ожидается, что в рамках этого проекта будет обеспечена возможность предоставления услуг сети 5G SA с ультра-низкой задержкой, что важно для услуг, критичных к задержкам и высокой пропускной способности. В частности, для таких применений сети, как сегментирование и услуги расширенной реальности.
В мире есть и другие примеры такого развертывания - американский оператор AT&T перенес ядро сети 5G на облачную платформу Microsoft Azure. А в облаке AWS уже размещено ядро сети 5G американского оператора Dish Networks. Так что Европа немного отстает в этой теме, но, как видим, готова нагонять американцев.
Генеральный директор AWS по телекоммуникациям в регионе EMEA Фабиа Чероне заявил, что оператор «пересматривает свою операционную модель за счет полной автоматизации и эластичности в масштабе», отметив, что новый подход к архитектуре позволяет «динамически масштабировать и распределять возможности сети 5G для удовлетворения потребностей клиентов, а также в соответствии с потребностями новых приложений, которые будут работать на новом ядре».
Это очередная сделка AWS в европейском телекоме, где компания уже сотрудничает с рядом крупных операторов, включая Telenor и BT.
Больше информации о внедрениях 5G SA.
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теги: Германия пятое поколение 5G SA Nokia AWS облака облачные платформы ядро в облаке
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