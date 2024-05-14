Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально

MForum.ru
14.05.2024,
Компания Vivo анонсировала флагманский смартфон Vivo X100 Ultra, получивший одну из самых мощных систем камер. Новинка сочетает основной 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 с 200 Мп сенсором Samsung ISOCELL HP9 оснащенным перископной оптикой.
Используемый в перископном сенсоре датчик размером 1/1,4 дюйма – самый большой телеобъектив из установленных в смартфонах на текущий момент. Апертура объектива составляет f/2,67, эквивалентное фокусное расстояние 85 мм. Он также получил покрытие Zeiss T* и сертификат Zeiss APO, что должно привести к повышению четкости и уменьшению окантовки на контрастных краях. Также отметим 3,7-кратный оптический зум, улучшенную на 20% светочувствительность, а телеобъективный макрорежим обеспечивает 20-кратное увеличение. Также присутствует лучшая в отрасли телеобъективная стабилизация CIPA 4.5.
Vivo X100 Ultra - первое устройство, выпущенное с использованием собственного алгоритма BlueImage, который компания Vivo разрабатывала восемь лет. По заявлению компании, он исправляет многие распространенные проблемы при фотосъемке, включая свет позади объектов, а также позволяет сохранить детали при слабом освещении. X100 Ultra также оснащен чипом обработки изображений vivo V3+, который обеспечивает запись и обработку портретного видео 4K.
Основная камера Vivo X100 Ultra разрешением 50 МП оснащена сенсором LYT-900 размером 1/0,98 дюйма, диафрагмой f/1,75 и фокусным расстоянием 23 мм. Как и в предыдущих телефонах серии Vivo X, основная камера X100 Ultra оснащена стабилизатором, который может обеспечивать аппаратную стабилизацию на 1,5 градуса и OIS. Основной сенсор поддерживает запись видео до 4K со скоростью 120 кадров в секунду, специальный портретный режим 4K и поддержку Dolby Vision.
Третья задняя камера представляет собой сверхширокую камеру с фокусным расстоянием 14 мм и 1/2-дюймовым сенсором LYT-600 с разрешением 50 МП.
Vivo X100 Ultra оснащен изогнутым 6,78-дюймовым E7 LTPO AMOLED с разрешением 1440 x 3200 пикселей и частотой обновления 1–120 Гц. Пиковая яркость экрана доходит до 3000 нит. Так же отметим фронтальную камеру разрешением 50 МП внутри и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
В основе новинки – чип Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют до 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и хранилище емкостью до 1 ТБ (UFS 4). Программное обеспечение включает в себя OriginOS 4 поверх Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку 30 Вт. Vivo также подтвердила, что X100 Ultra поддерживает 5.5G и двустороннюю спутниковую связь в Китае.
Vivo X100 Ultra выпускается в титановом, белом и сером цветах. Цены начинаются с 6 499 юаней (898 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ и доходят до 7 999 юаней (1 105 долларов США) за версию с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем 1 ТБ. Открытые продажи в Китае стартуют 28 мая.
© Антон Печеровый,
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