MForum.ru
15.05.2024,
На официальном сайте HMD появился первый защищенный смартфон этого бренда с поддержкой сетей 5G – XR21. В реальности новинка представляет собой точную копию Nokia XR21, анонсированного в мае прошлого года.
XR21 от HMD (сверху) получил те же характеристики и дизайн, как Nokia XR21 (снизу), отличие лишь в том, что вместо логотипа Nokia используется логотип HMD.
Nokia/HMD XR21 оснащен 6,49-дюймовым IPS-экраном разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Аппарат сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H и имеет сертификат IP69K, наивысший уровень защиты от воды и пыли. В основе аппаратной платформы процессор Snapdragon 695, который дополняют 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера – 64 Мп, вспомгательная – сверхширокоугольный 8 Мп сенсор. Емкость аккумулятора 4800 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 33 Вт.
HMD XR21 поставляется с Android 13 из коробки, и ему обещают два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.
HMD XR21 выпускается в единственном цвете Midnight Black и продается по цене 600 евро за комплектацию 6/128 ГБ. Что интересно, что HMD все еще продает XR21 под брендом Nokia и всего за 400 евро, но складские остатки этих смартфонов заканчиваются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.04. [Новинки] Анонсы: HMD готовится представить 4 новых фичефона / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip замечен на живом фото / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Google анонсирует Pixel 8a с ценой от 499 долларов / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Realme GT Neo 6 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: В сети появились официальные рендеры Sony Xperia 1 VI / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V30e со Snapdragon 6 Gen 1, экраном с частотой 120 Гц и селфи-камерой 50 МП / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Смартфон начального уровня Vivo Y18 дебютирует в Индии с «самым ярким экраном в сегменте» / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y38 с аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 4G с зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет HTC A101 Plus Edition на базе Unisoc T606 / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro готовятся к релизу / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: HMD готовится представить 4 новых фичефона / MForum.ru