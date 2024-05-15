Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21

15.05.2024, MForum.ru

На официальном сайте HMD появился первый защищенный смартфон этого бренда с поддержкой сетей 5G – XR21. В реальности новинка представляет собой точную копию Nokia XR21, анонсированного в мае прошлого года.

XR21 от HMD (сверху) получил те же характеристики и дизайн, как Nokia XR21 (снизу), отличие лишь в том, что вместо логотипа Nokia используется логотип HMD.

Nokia/HMD XR21 оснащен 6,49-дюймовым IPS-экраном разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Аппарат сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H и имеет сертификат IP69K, наивысший уровень защиты от воды и пыли. В основе аппаратной платформы процессор Snapdragon 695, который дополняют 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера – 64 Мп, вспомгательная – сверхширокоугольный 8 Мп сенсор. Емкость аккумулятора 4800 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 33 Вт.

HMD XR21 поставляется с Android 13 из коробки, и ему обещают два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

HMD XR21 выпускается в единственном цвете Midnight Black и продается по цене 600 евро за комплектацию 6/128 ГБ. Что интересно, что HMD все еще продает XR21 под брендом Nokia и всего за 400 евро, но складские остатки этих смартфонов заканчиваются.