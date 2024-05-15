Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально

15.05.2024, MFroum.ru

Помимо X100 Ultra, который привлек внимание 200-мегапиксельным сенсором с перископной оптикой, Vivo представила межсезонные обновления для моделей X100 и X100 Pro. Новинки получили букву «s» в названии модели и базируются на новом чипсете Dimensity 9300+.

Напомню, оригинальная серия X100 была выпущена с чипом 9300. Модель Plus повышает частоту основного ядра Cortex-X4 до 3,4 ГГц (с 3,25 ГГц) и повышает производительность APU на 10% в задачах искусственного интеллекта, однако ARM Immortalis-G720 остается прежним.

Vivo X100s Pro сочетает чипсет с чипом обработки изображений vivo V3, в то время как базовый X100s по-прежнему использует более старый чип V2. Как и модели 2023 года, Pro оснащен огромным датчиком изображения размером 1/0,98 дюйма (IMX989), делающим выступ камеры более массивным.

Vivo X100s Pro немного толще и тяжелее предшественника (8,91 мм и 224 г), но он оснащен более емким АКБ (по сравнению с базовой моделью) — 5400 мАч. Зарядка осуществляется на мощности 100 Вт через USB-C и на 50 Вт без проводов.

Также немного более емкую батарею получил Vivo X100s – 5100 мАч (по сравнению с 5000 мАч у обычного X100). Это достигается благодаря технологии кремниевых аккумуляторов второго поколения. Зарядка осуществляется только проводным способом, максимальная мощность – 100 Вт, что меньше, чем 120 Вт у базовой модели. Зато X100s тоньше (7,8 мм), чем оригинальный X100 (8,5 мм) и X100s Pro. Вес новики – прежние 203 грамма.

Интересным нововведением является то, что оба смартфона имеют степень защиты IP69, где цифра 9 означает устойчивость к мощным высокотемпературным струям воды. Это в дополнение к рейтингу IPX8 для погружения в воду.

На этом апгрейды почти закончились, остальные спецификации как у оригинальных моделей. Обе новинки оснащены 6,78-дюймовыми LTPO OLED-дисплеями (1–120 Гц) с разрешением 1260 x 2800 пикселей и 10-битными цветами со 100% покрытием DCI-P3. Максимальная яркость составляет 3000 нит, используется высокочастотное ШИМ-регулирование с частотой 2160 Гц. Vivo также применила технологию компенсации пикселей, которая обещает продлить срок службы экрана более чем в 2 раза. Отметим, что у базового X100s плоский дисплей, а у X100 дисплей изогнутый.

X100s Pro оснащен вышеупомянутым основным датчиком 1/0,98 дюйма с объективом f/1,75 дюйма (1G+7P) и оптической стабилизацией изображения. К нему присоединяются сверхширокая камера 50 МП (1/2,76 дюйма, f/2,0, 15 мм) и перископ 50 МП с плавающей линзой OIS (1/2 дюйма, f/2,5, 4,3x).

X100s получает меньший основной модуль 50 МП (f/1,57 дюйма) и сверхширокоугольный, разрешением 50 МП. Телекамера использует перископическую конструкцию с сенсором 50 Мп (f/2,57, 3x). Обе новинки оснащены 32-мегапиксельной селфи-камерой с объективом f/2.0.

Vivo X100s и X100s Pro доступны в титановом, белом и черном/темно-сером цветах, а базовая версия также получила зеленый вариант. Цены X100 и X100 Pro начинаются от $555 / $690 за версию 12/256. Топовые варианты с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти оценены в $720/$860, соответственно.