Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ

MForum.ru
17.05.2024,
Moto G84 дебютировал в августе прошлого года, но его преемник может появиться раньше. Некоторое время назад Moto G85 был замечен базе данных европейского розничного продавца, а теперь новинка отметилась в Geekbench.
Данные бенчмарка показывают, что Moto G85 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (официально не анонсирован), который станет преемником 4 Gen 2, который вышел в 2023 году. Напомню, это был первый чип в серии созданный по нормам 4-нм техпроцесса. Скорее всего, Gen 3 будет выпускаться по аналогичной технологии.
По итогам теста прототип Moto G85 набрал 939 баллов в одноядерном режиме и 2092 балла в многоядерном. Также тест показал наличие 8 ГБ ОЗУ, хотя ожидается версия и с 12 Гб оперативной памяти. ОС – Android 14 «из коробки».
© Антон Печеровый,
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