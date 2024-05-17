Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ

17.05.2024, MForum.ru

Moto G84 дебютировал в августе прошлого года, но его преемник может появиться раньше. Некоторое время назад Moto G85 был замечен базе данных европейского розничного продавца, а теперь новинка отметилась в Geekbench.

Данные бенчмарка показывают, что Moto G85 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (официально не анонсирован), который станет преемником 4 Gen 2, который вышел в 2023 году. Напомню, это был первый чип в серии созданный по нормам 4-нм техпроцесса. Скорее всего, Gen 3 будет выпускаться по аналогичной технологии.

По итогам теста прототип Moto G85 набрал 939 баллов в одноядерном режиме и 2092 балла в многоядерном. Также тест показал наличие 8 ГБ ОЗУ, хотя ожидается версия и с 12 Гб оперативной памяти. ОС – Android 14 «из коробки».