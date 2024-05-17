Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая

17.05.2024, MForum.ru

Компания Honor объявила, что представит Honor 200 и Honor 200 Pro 27 мая. Новинки уже доступны для предварительных заказов на китайском веб-сайте Honor, где можно увидеть их дизайн и цвета.

Honor 200 и 200 Pro будут предлагаться в четырех цветах, а их островки для камер на задней панели имеют схожий дизайн и оснащены 50 Мп сенсорами с OIS. Что касается фронтальной камеры - базовая модель оснащена дисплеем с круглым вырезом, а версия Pro получила выемку в форме таблетки.

Хотя Honor еще не раскрыла подробные характеристики этих телефонов, надежный информатор Digital Chat Station заявил, что основная камера на 50 МП в серии Honor 200 будет использовать датчик OV50H c диафрагмой f/1,9. Также DCS сообщила, что линейка будет оснащена аккумулятором емкостью 5200 мАч и зарядкой на 100 Вт, а телеобъектив будет поддерживать 50-кратный цифровой зум.

Более подробная информация о Honor 200 и 200 Pro должна появиться в преддверии мероприятия 27 мая.