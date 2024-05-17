Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая

MForum.ru
17.05.2024,
Компания Honor объявила, что представит Honor 200 и Honor 200 Pro 27 мая. Новинки уже доступны для предварительных заказов на китайском веб-сайте Honor, где можно увидеть их дизайн и цвета.
Honor 200 и 200 Pro будут предлагаться в четырех цветах, а их островки для камер на задней панели имеют схожий дизайн и оснащены 50 Мп сенсорами с OIS. Что касается фронтальной камеры - базовая модель оснащена дисплеем с круглым вырезом, а версия Pro получила выемку в форме таблетки.
Хотя Honor еще не раскрыла подробные характеристики этих телефонов, надежный информатор Digital Chat Station заявил, что основная камера на 50 МП в серии Honor 200 будет использовать датчик OV50H c диафрагмой f/1,9. Также DCS сообщила, что линейка будет оснащена аккумулятором емкостью 5200 мАч и зарядкой на 100 Вт, а телеобъектив будет поддерживать 50-кратный цифровой зум.
Более подробная информация о Honor 200 и 200 Pro должна появиться в преддверии мероприятия 27 мая.
© Антон Печеровый,
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