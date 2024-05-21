Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально

MForum.ru
21.05.2024,
Серия Y200 от Vivo пополнилась новыми смартфонами, включая Y200t и Y200 GT. Обе новинки работают под управлением OriginOS 4 поверх Android 14. Начало продаж в Китае – 24 марта.
Y200t представляет собой бюджетное предложение с 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем (FHD+ 120 Гц), чипом Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Также в активе модели присутствует основная камера разрешением 50 МП, ее дополняют 2 Мп датчик глубины сцены и фронтальная камера разрешением 8 МП.
Цена vivo Y200t начинается от 1199 юаней (165 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ, за 1699 юаней (235 долларов США) можно приобрести версию 12/512 ГБ.
Vivo Y200 GT – обновленная версия китайского iQOO Z9 с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем (FHD+ 144 Гц), чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой 80 Вт. Новинка может похвастаться основной камерой разрешением 50 МП (датчик LYT-600 с оптической стабилизацией изображения), в паре с ним используется 2 Мп датчик глубины сцены. Также отметим фронтальную камеру разрешением 16 МП и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.
Vivo Y200 GT выпускается в черном и синем цветах. Цены на комплектацию 8/128 ГБ начинаются с 1499 юаней (207 долларов США) и доходят до 2099 юаней (290 долларов США) за версию 12/512 ГБ.
© Антон Печеровый,
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