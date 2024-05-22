Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт

MForum.ru
22.05.2024,
Realme официально перезапустила серию GT на зарубежных рынках. Первым устройством серии стал Realme GT 6T, дебютировавший в Индии. Смартфон по сути идентичен GT Neo6 SE, но получил поддержку более мощной зарядки.
Дисплей новинки представляет собой 10-битную 6,78-дюймовую матрицу LTPO AMOLED с пиковой яркостью до 6000 нит. Разрешение экрана 2780 x 1264 пикселей, частота обновления 120 Гц.
Realme GT 6T базируется на чипсете Snapdragon 7+ Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также отметим Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 и поддержку 5G-сетей для обоих SIM-карт.
Тыловая камера Realme GT 6T включает в себя сенсор Sony LYT-600 разрешением 50 МП и объектив f/1,9, его дополняет сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП. Для сэлфи предназначена камера разрешением 32 Мп.
Realme GT 6T оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, поддерживающим зарядку SuperVOOC мощностью 120 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.
В программной части Realme GT 6T работает под управлением Realme UI 5.0 поверх Android 14. Производитель обещает 4 года обновлений программного обеспечения и 3 года обновлений версии ОС.
Realme GT 6T весит 191 грамм, его толщина 8,65 мм. Таким образом, новинка представляет собой относительно легкое устройство. Купить смартфон можно будет в двух цветах: серебристом Fluid Silver и зеленом Razor Green. Подробности о ценах и дата старта продаж будут объявлены в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Realme GT Neo 6 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 12 Lite, представляющий собой переименованный Realme C67 4G / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme P1 и P1 Pro представлены официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip замечен на живом фото / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Google анонсирует Pixel 8a с ценой от 499 долларов / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru