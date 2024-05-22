Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт

22.05.2024, MForum.ru

Realme официально перезапустила серию GT на зарубежных рынках. Первым устройством серии стал Realme GT 6T, дебютировавший в Индии. Смартфон по сути идентичен GT Neo6 SE, но получил поддержку более мощной зарядки.

Дисплей новинки представляет собой 10-битную 6,78-дюймовую матрицу LTPO AMOLED с пиковой яркостью до 6000 нит. Разрешение экрана 2780 x 1264 пикселей, частота обновления 120 Гц.

Realme GT 6T базируется на чипсете Snapdragon 7+ Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также отметим Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 и поддержку 5G-сетей для обоих SIM-карт.

Тыловая камера Realme GT 6T включает в себя сенсор Sony LYT-600 разрешением 50 МП и объектив f/1,9, его дополняет сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП. Для сэлфи предназначена камера разрешением 32 Мп.

Realme GT 6T оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, поддерживающим зарядку SuperVOOC мощностью 120 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.

В программной части Realme GT 6T работает под управлением Realme UI 5.0 поверх Android 14. Производитель обещает 4 года обновлений программного обеспечения и 3 года обновлений версии ОС.

Realme GT 6T весит 191 грамм, его толщина 8,65 мм. Таким образом, новинка представляет собой относительно легкое устройство. Купить смартфон можно будет в двух цветах: серебристом Fluid Silver и зеленом Razor Green. Подробности о ценах и дата старта продаж будут объявлены в ближайшее время.