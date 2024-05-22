Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц

22.05.2024, MForum.ru

Завершает обновления серии Y200 от Vivo смартфон Y200 Pro, построенный на базе Snapdragon 695.

Vivo Y200 Pro оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма при разрешении FullHD+. Частота обновления экрана 120 Гц, в вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.

На задней панели находится двойная камера, состоящая из основного модуля разрешением 64 МП (с OIS) и датчика глубины сцены разрешением 2 МП. Задняя панель модели Silk Green модели vivo Y200 Pro покрыта трехмерным матовым стеклом, а задняя крышка модели Silk Black получила песочную текстуру с нанопокрытием, устойчивым к износу и пятнам.

За автономность Vivo Y200 Pro отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 44 Вт. В программной части новинка работает под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14. Также отметим класс защиты IP54 от влаги и пыли.

Vivo Y200 Pro выпускается в одной конфигурации 8 ГБ/128 ГБ по цене 24 999 индийских рупий (300 долларов США) и уже доступен в Индии на официальном индийском веб-сайте Vivo и магазинах партнеров бренда.