Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

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Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

24.05.2024, MForum.ru

Новый смартфон HMD теперь продается у австралийского ритейлера JB Hi-Fi. Он называется HMD Aura и похож на HMD Pulse, но дешевле его. Однако на HMD.com никакой информации об этом нет, по крайней мере, пока.

Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

У Aura 6,56-дюймовый дисплей. Хотя он работает с частотой всего 60 Гц, но у него более высокое разрешение — 900 x 1600 пикселей (против 720 x 1612 пикселей у Pulse). Причем здесь нет необычного отверстия, вместо этого используется выемка для 5-мегапиксельной селфи-камеры.

Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

Задняя камера тоже довольно проста: основной модуль на 13 МП и датчик глубины рядом с ним. В наши дни это редкость, но в телефоне есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. Также сохранился 3,5 мм аудиоразъем.

Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

HMD Aura оснащен процессором Unisoc SC9863A1 с восемью ядрами Cortex-A55 (четыре с частотой 1,6 ГГц и четыре с частотой 1,2 ГГц), а также графическим процессором PowerVR GE8322. Unisoc рекламирует это как свой первый чипсет 4G с ускорением искусственного интеллекта, но 28-нм чип не обещает высокой производительности. Дополняют чипсет до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить через слот microSD до 256 ГБ (вместо второй SIM карты).

HMD Aura поставляется с Android 13, информации об обновлениях ОС нет, но обещают двухлетние исправления безопасности.

Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, однако мощность зарядки всего 10 Вт. По результатам испытаний аккумулятор должен сохранять 80% своей первоначальной емкости после 500 циклов.

Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

Стоимость HMD Aura составляет 180 австралийских долларов. Для сравнения, Pulse с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти стоит 230 австралийских долларов. В пересчете на доллары США Aura стоит 120 долларов, информации о доступности на других рынках пока нет. Как и данных о новинке на официальном сайте производителя.

Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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