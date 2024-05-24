Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse

24.05.2024, MForum.ru

Новый смартфон HMD теперь продается у австралийского ритейлера JB Hi-Fi. Он называется HMD Aura и похож на HMD Pulse, но дешевле его. Однако на HMD.com никакой информации об этом нет, по крайней мере, пока.

У Aura 6,56-дюймовый дисплей. Хотя он работает с частотой всего 60 Гц, но у него более высокое разрешение — 900 x 1600 пикселей (против 720 x 1612 пикселей у Pulse). Причем здесь нет необычного отверстия, вместо этого используется выемка для 5-мегапиксельной селфи-камеры.

Задняя камера тоже довольно проста: основной модуль на 13 МП и датчик глубины рядом с ним. В наши дни это редкость, но в телефоне есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. Также сохранился 3,5 мм аудиоразъем.

HMD Aura оснащен процессором Unisoc SC9863A1 с восемью ядрами Cortex-A55 (четыре с частотой 1,6 ГГц и четыре с частотой 1,2 ГГц), а также графическим процессором PowerVR GE8322. Unisoc рекламирует это как свой первый чипсет 4G с ускорением искусственного интеллекта, но 28-нм чип не обещает высокой производительности. Дополняют чипсет до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить через слот microSD до 256 ГБ (вместо второй SIM карты).

HMD Aura поставляется с Android 13, информации об обновлениях ОС нет, но обещают двухлетние исправления безопасности.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, однако мощность зарядки всего 10 Вт. По результатам испытаний аккумулятор должен сохранять 80% своей первоначальной емкости после 500 циклов.

Стоимость HMD Aura составляет 180 австралийских долларов. Для сравнения, Pulse с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти стоит 230 австралийских долларов. В пересчете на доллары США Aura стоит 120 долларов, информации о доступности на других рынках пока нет. Как и данных о новинке на официальном сайте производителя.