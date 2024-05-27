Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро

27.05.2024, MForum.ru

Motorola работает над смартфоном среднего класса Moto G85, который в Европе будет стоить 300 евро. Новинка уже появилась на Geekbench, который подтвердил чипсет Snapdragon 4 Gen Благодаря ToolJunction стали доступны рендеры устройства.

Moto G85 будет оснащен сдовоенной тыловой камеры с основным сенсором разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Дисплей кажется изогнутым с обеих сторон, рамка также не выглядит плоской.

В нижней части находится решетка динамика, порт USB-C и лоток для SIM-карты, а также микрофон. На верхней панели расположен микрофон с шумоподавлением и логотип Dolby Atmos, что говорит о качественном звуке для устройства в этом ценовом диапазоне.

Боковая клавиша включения выступает, таким образом, она не является сканером отпечатков пальцев, который в этом смартфоне (вероятно) будет размещен под дисплеем. Таким образом, речь может идти об OLED-матрице.

Также известно, что Moto G85 получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 14. Скорее всего, анонс новинки состоится в ближайшее время.