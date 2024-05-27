MForum.ru
27.05.2024,
Motorola работает над смартфоном среднего класса Moto G85, который в Европе будет стоить 300 евро. Новинка уже появилась на Geekbench, который подтвердил чипсет Snapdragon 4 Gen Благодаря ToolJunction стали доступны рендеры устройства.
Moto G85 будет оснащен сдовоенной тыловой камеры с основным сенсором разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Дисплей кажется изогнутым с обеих сторон, рамка также не выглядит плоской.
В нижней части находится решетка динамика, порт USB-C и лоток для SIM-карты, а также микрофон. На верхней панели расположен микрофон с шумоподавлением и логотип Dolby Atmos, что говорит о качественном звуке для устройства в этом ценовом диапазоне.
Боковая клавиша включения выступает, таким образом, она не является сканером отпечатков пальцев, который в этом смартфоне (вероятно) будет размещен под дисплеем. Таким образом, речь может идти об OLED-матрице.
Также известно, что Moto G85 получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 14. Скорее всего, анонс новинки состоится в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Moto E14 готовится к релизу / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto Edge 50 Ultra со SD 8s Gen 3 и деревянной задней панелью / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально / MForum.ru