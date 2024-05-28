Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

28.05.2024, MForum.ru

Компания Honor анонсировала в Китае новейшие устройства номерной серии: Honor 200 и 200 Pro. Оба смартфона получили почти одинаковый внешний вид и ключевые спецификации: 6,7-дюймовые OLED-дисплеи (FHD + 120 Гц), основную и портретную камеры с разрешением 50 МП, а также аккумуляторы емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой 100 Вт.

Honor 200 Pro оснащен более производительным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт, в то время как базовый Honor 200 базируется на чипе Snapdragon 7 Gen 3 и не поддерживает беспроводную зарядку. Кроме того, Honor 200 Pro оснащен специальным чипом Honor C1+ для улучшения беспроводной и сотовой связи. В программной части речь идет о MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Основная камера на задней панели 200 Pro базируется на сенсоре H9000 – это 50-мегапиксельная камера 1/1,3 дюйма на базе Omnivision OV50H. По сути, это тот же датчик, который используется во флагманском Honor Magic6 Pro (пиксели 1,2 мкм, f/1,9 диафрагма).Honor 200 использует основной датчик IMX906 размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,95 и OIS.

Как в Honor 200, так и в 200 Pro используется телеобъектив IMX856 разрешением 50 МП с 2,5-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2,4 и оптической стабилизацией изображения. Третий сенсор основной камеры – сверхширокоугольный на 12 МП с автофокусировкой и специальным макрорежимом 2,5 см. Обе новинки оснащены фронтальными камерами разрешением 50 МП.

Отдельно отметим, что компания Honor в партнерстве с легендарной французской фотостудией Harcourt разработала новый портретный режим Harcourt, который имитирует профессиональное студийное освещение с помощью искусственного интеллекта. Портретный режим Harcourt был обучен с помощью процесса машинного обучения с помощью портретов Harcourt, который на лету регулирует экспозицию, свет и тень, а также усиление тона для создания портретных снимков студийного уровня.

Стоимость Honor 200 начинается от 2699 юаней (372 доллара США) за версию с объемом памяти 12/256 ГБ и доходит до 3199 юаней (442 доллара США) за версию с объемом памяти 16/512 ГБ.

Honor 200 Pro продается по цене 3499 юаней (483 доллара США) в базовой комплектации с объемом памяти 12/256 ГБ и по цене в 4499 юаней (621 доллар США) за версию с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ.

Старт продаж новинок в Китае – 31 мая. 12 июня в Париже Honor проведет глобальную презентацию серии 200, где будут объявлены цены и доступность для международных рынков.