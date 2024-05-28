Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

28.05.2024, MForum.ru

Компания Honor анонсировала в Китае новейшие устройства номерной серии: Honor 200 и 200 Pro. Оба смартфона получили почти одинаковый внешний вид и ключевые спецификации: 6,7-дюймовые OLED-дисплеи (FHD + 120 Гц), основную и портретную камеры с разрешением 50 МП, а также аккумуляторы емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой 100 Вт.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Honor 200 Pro оснащен более производительным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт, в то время как базовый Honor 200 базируется на чипе Snapdragon 7 Gen 3 и не поддерживает беспроводную зарядку. Кроме того, Honor 200 Pro оснащен специальным чипом Honor C1+ для улучшения беспроводной и сотовой связи. В программной части речь идет о MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Основная камера на задней панели 200 Pro базируется на сенсоре H9000 – это 50-мегапиксельная камера 1/1,3 дюйма на базе Omnivision OV50H. По сути, это тот же датчик, который используется во флагманском Honor Magic6 Pro (пиксели 1,2 мкм, f/1,9 диафрагма).Honor 200 использует основной датчик IMX906 размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,95 и OIS.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Как в Honor 200, так и в 200 Pro используется телеобъектив IMX856 разрешением 50 МП с 2,5-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2,4 и оптической стабилизацией изображения. Третий сенсор основной камеры – сверхширокоугольный на 12 МП с автофокусировкой и специальным макрорежимом 2,5 см. Обе новинки оснащены фронтальными камерами разрешением 50 МП.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Отдельно отметим, что компания Honor в партнерстве с легендарной французской фотостудией Harcourt разработала новый портретный режим Harcourt, который имитирует профессиональное студийное освещение с помощью искусственного интеллекта. Портретный режим Harcourt был обучен с помощью процесса машинного обучения с помощью портретов Harcourt, который на лету регулирует экспозицию, свет и тень, а также усиление тона для создания портретных снимков студийного уровня.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Стоимость Honor 200 начинается от 2699 юаней (372 доллара США) за версию с объемом памяти 12/256 ГБ и доходит до 3199 юаней (442 доллара США) за версию с объемом памяти 16/512 ГБ.

Honor 200 Pro продается по цене 3499 юаней (483 доллара США) в базовой комплектации с объемом памяти 12/256 ГБ и по цене в 4499 юаней (621 доллар США) за версию с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

Старт продаж новинок в Китае – 31 мая. 12 июня в Париже Honor проведет глобальную презентацию серии 200, где будут объявлены цены и доступность для международных рынков.

Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru

02.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro готовятся к релизу / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 174 ms, lookup=0 ms, find=174 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru

20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru

17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru

17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: