Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300

28.05.2024, MForum.ru

Несколько дней назад были обнародованы подробности о Narzo N65 от Realme, теперь эта новинка представлена официально для индийского рынка.

Narzo N65 оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1604 пикселей с частотой обновления 120 Гц, частотой сенсорной выборки 240 Гц и пиковой яркостью 625 нит.

Realme Narzo N65 базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. . Realme Narzo N65 из коробки работает под управлением Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 поверх него.

Тыловая камера использует 50 Мп сенсор Samsung ISOCELL JN1 с диафрагмой f/1,8. Селфи-камера базируется на 8 МП сенсоре OmniVision OV08D10.

Также отметим размещенный на боковом торце дактилоскопический сенсор (встроен в кнопку питания), разъемом для наушников 3,5 мм и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 15 Вт. Габариты новинки 165,6 х 76,1 х 7,89 мм, вес 190 г.

Смартфон сертифицирован по стандарту IP54 на защиту от пыли и брызг и будет предлагаться в цветах: янтарно-золотой и темно-зеленый. Цена модели начального уровня с 4 ГБ ОЗУ составляет 11 499 индийских рупий, а за версию с 6 ГБ ОЗУ — 12 499 индийских рупий. На старте продаж (в Индии – 31 мая) производитель предлагает купон, дающий скидку в 1000 рупий.