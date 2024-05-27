Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8

27.05.2024, MForum.ru

Линейка Redmi K70 включает три модели: Redmi K70e, K70 и K70 Pro, оснащенные чипсетами Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

Ожидается, что компания представит Redmi K70 Ultra со встроенным чипом Dimensity 9300 Plus в июле этого года (в Китае). Далее производитель переключит свое внимание на серию Redmi Note 14 и серию Redmi K80 Pro, которые дебютируют в 4 квартале этого года. Однако задолго до анонса компания Digital Chat Station опубликовала ключевые характеристики Redmi K80 Pro.

Не упоминая названия устройства, DCS сообщила, что предстоящий телефон «подсерии» будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, аккумулятором емкостью 5500 мАч и плоским OLED-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Что вполне может соответствовать Redmi K80 Pro, запуск которого в Китае состоится в ноябре. Подробности о конфигурации оперативной памяти, хранилища и камеры пока не раскрыты.

Redmi K80 может быть оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что, как и модель Pro, плоский OLED-экран стандартного варианта будет поддерживать разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Вполне вероятно, что K80 Pro будет оснащен телеобъективом, аналогично K70 Pro, появился ли телеобъектив в Redmi K80 пока не ясно. Также, по информации источника, оба смартфона получат новый дизайн задней панели из стекла.