Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии

29.05.2024, MForum.ru

Семейство Poco M6 может пополниться новым смартфоном. Напомню, первый представитель семейства – M6 Pro 5G – появился еще в августе прошлого года. Далее были представлены M6 и M6 Pro, а теперь серию может пополнить Poco M6 Plus.

Эта модель сертифицирована BIS для продажи в Индии, а значит известен по крайней мере один рынок, на котором она будет предлагаться. Poco M6 Plus предположительно будет переименованным Redmi Note 13R, устройством, которое недавно было официально представлено в Китае.

Речь идет о смартфоне с 6,74-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720x1600, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, SoC MediaTek Dimensity 6080 (6100+), 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Разрешение основной камеры составит 50 Мп, фронтальной – 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Впрочем, эти спецификации близки к Poco M6, а значит, чтобы оправдать Plus в названии, должны быть какие-то изменения. Возможно, будет установлена более емкая АКБ или расширен объем памяти.