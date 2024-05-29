Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии

MForum.ru
29.05.2024,
Семейство Poco M6 может пополниться новым смартфоном. Напомню, первый представитель семейства – M6 Pro 5G – появился еще в августе прошлого года. Далее были представлены M6 и M6 Pro, а теперь серию может пополнить Poco M6 Plus.
Эта модель сертифицирована BIS для продажи в Индии, а значит известен по крайней мере один рынок, на котором она будет предлагаться. Poco M6 Plus предположительно будет переименованным Redmi Note 13R, устройством, которое недавно было официально представлено в Китае.
Речь идет о смартфоне с 6,74-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720x1600, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, SoC MediaTek Dimensity 6080 (6100+), 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Разрешение основной камеры составит 50 Мп, фронтальной – 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
Впрочем, эти спецификации близки к Poco M6, а значит, чтобы оправдать Plus в названии, должны быть какие-то изменения. Возможно, будет установлена более емкая АКБ или расширен объем памяти.
© Антон Печеровый,
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