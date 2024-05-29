Слухи: Раскрыты ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9400 информатором

29.05.2024, MForum.ru

Ожидается, что следующий флагманский чипсет MediaTek — Dimesnity 9400 будет выпущен где-то в четвертом квартале этого года, новая утечка раскрыла его ключевые характеристики.

Digital Chat Station сообщил, что Dimensity 9400 будет иметь номер модели MT6991 и, как ожидается, использовать 3-нм техпроцесс N3E второго поколения от TSMC, который, как рекламируется, обеспечит снижение энергопотребления до 34%.

Dimensity 9400 сохранит полностью большую структуру ядра своего предшественника с высокопроизводительным ядром Cortex-X5, которое в настоящее время тестируется на частоте 3,4 ГГц. Подразумевается, что частота может быть увеличена к моменту официального запуска чипа. К основному ядру присоединятся три ядра Cortex-X4 и четыре блока Cortex-A720. Ранние тесты Gekbench показали, что Dimensity 9400 опережает Snapdragon 8 Gen 4, как в части основного процессора, так и в графике.