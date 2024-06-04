Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro

MForum.ru
04.06.2024,
Redmi K80 Pro станет преемником K70 Pro, выпущенного в Китае в ноябре прошлого года. В сети уже появились подробности об этом устройстве.
Ожидается, что Redmi K80 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 SoC, получит экран разрешением 2K и батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.
По слухам, Redmi K80 Pro будет оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и телеобъективом с 3-кратным увеличением, что станет обновлением относительно объектива с 2-кратным увеличением K70 Pro.
Кроме того, ранее появилась информация, что серии Xiaomi 15 и OnePlus 13 также перейдут на ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, которые могут быть быстрее и надежнее, чем их оптические аналоги.
По словам информатора, разместившего эту информацию на Weibo, Redmi K80 Pro будет «похож на флагман». Соответственно, это может повлиять на его цену, которая может оказаться заметно вышел, чем у предшественника.
© Антон Печеровый,
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