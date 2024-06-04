Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро

04.06.2024, MForum.ru

Серия Xiaomi Redmi 13 получила пополнение в лице Redmi 13 4G. Это прямой преемник прошлогоднего Redmi 12, основными обновлениями которого являются новый чипсет MediaTek Helio G91 Ultra и основная камера на 108 МП.

Redmi 13 4G оснащен тем же 6,79-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, что и его предшественник, но со встроенной в экран фронтальной камерой разрешением 13 Мп. Также в активе новинки боковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по классу IP53 и аккумулятор емкостью 5030 мАч с зарядкой 33 Вт. Программную часть обеспечивает Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

Redmi 13 4G выпускается в синем, черном и розовом цветах. Цены начинаются от 199,99 евро за версию 6/128 ГБ и доходят до 229,99 евро за комплектацию 8/256 ГБ.