MForum.ru
04.06.2024,
Серия Xiaomi Redmi 13 получила пополнение в лице Redmi 13 4G. Это прямой преемник прошлогоднего Redmi 12, основными обновлениями которого являются новый чипсет MediaTek Helio G91 Ultra и основная камера на 108 МП.
Redmi 13 4G оснащен тем же 6,79-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, что и его предшественник, но со встроенной в экран фронтальной камерой разрешением 13 Мп. Также в активе новинки боковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по классу IP53 и аккумулятор емкостью 5030 мАч с зарядкой 33 Вт. Программную часть обеспечивает Xiaomi HyperOS на базе Android 14.
Redmi 13 4G выпускается в синем, черном и розовом цветах. Цены начинаются от 199,99 евро за версию 6/128 ГБ и доходят до 229,99 евро за комплектацию 8/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3 представлен официально / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: ASUS выпускает ROG Ally X за 799 долларов / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Realme C63 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 6 представят в июле / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9400 информатором / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru