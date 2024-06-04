Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях

04.06.2024, MForum.ru

Через несколько недель могут появиться два смартфона, каждый из которых будет носить имя Realme GT6. Глобальная версия Realme GT6 должна быть представлена 20 июня, о чем сообщил на прошлой неделе вице-президент Realme. Если верить утечкам, новинка станет ребрендингом китайского Realme GT Neo 6.

Realme GT Neo6

Однако в Китае будет запущен Realme GT6 с SoC более высокого класса, характеристики которого стали известны сегодня. Ожидается, что китайская версия Realme GT6 будет основана на SoC Snapdragon 8 Gen 3 (по сравнению с Snapdragon 8s Gen 3 для глобальной модели).

Кроме того, этот смартфон будет оснащен плоским OLED-экраном «1,5K» производства BOE, металлической рамкой и основной камерой разрешением 50 МП. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч, будет поддерживаться быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт.

Дебют китайского варианта Realme GT6 ожидается в ближайшее время (в июне или начале июля), что обусловлено более ранним анонсом Snapdragon 8 Gen 4, который состоится в октябре. Таким образом, чтобы выпустить смартфон на актуальной SoC производителю придется поспешить.