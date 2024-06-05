Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

MForum.ru
05.06.2024,
Ранее Motorola выпустила несколько телефонов начального уровня для рынка США, а теперь линейку пополни смартфон среднего класса, получившим изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и цену в 550 долларов.
Motorola Edge (2024) схож с Edge 50 Fusion, доступным на международном рынке. Однако, относительно Fusion, у него лучший дисплей и беспроводная зарядка, а если сравнивать с прошлогодним Edge (2023) – новый чипсет и аккумулятор большей емкости.
Motorola называет дисплей новинки экраном с «бесконечным краем». Технически речь идет о 6,6-дюймовой панели P-OLED, изогнутой с двух сторон. Разрешение FHD+ (20:9), максимальная яркость 1300 нит с функцией затемнения постоянным током и ШИМ с частотой 720 Гц. Дисплей Motorola Edge (2024) отображает 10-битные цвета с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 360 Гц. Для защиты используется Gorilla Glass 3.
Motorola Edge (2024) оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 256 ГБ встроенной памяти. Из коробки новинка работает под управлением Android 14. Порт USB-C — USB 3.1/DisplayPort 1.4, но о поддержке Ready For не упоминается.
За автономность Motorola Edge (2024) отвечает аккумулятор емкость 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 68 Вт (50% за 15 минут). Кроме того, присутствует беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, которой нет в Edge50 Fusion (у него также есть порт USB 2.0).
Модель 2024 года толще и тяжелее своей предшественницы — 8,1 мм и 174 г против 7,6 мм и 168 г. Однако Edge (2023) имел меньшую батарею емкостью 4300 мАч. В качестве материала задней панели Motorola снова выбрала искусственную кожу.
Основная камера Motorola Edge (2024) построена на базе Sony Lytia 700C, 50 Мп сенсора с размером пикселей 1,0 мкм (2,0 мкм с биннингом), PDAF и OIS. Дополнительный сенсоры тыловой камеры – сверхширокоугольный разрешением 13 МП (120°), также выполняющий функцию макрокамеры. Оба сенсора могут записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а основной может записывать видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.
Селфи-камера Motorola Edge (2024) использует 32 Мп сенсор с размером пикселей 0,7 мкм (1,4 мкм с биннингом). Максимальная скорость видео — 1080p при 60 кадрах в секунду.
Разъема для наушников на борту нет, но в телефоне есть стереодинамики с Dolby Atmos. Коммуникационные возможности включают 5G ниже 6 ГГц, Wi-Fi 6E (ax), Bluetooth 5.2 и NFC. Motorola Edge (2024) – смартфон с двумя SIM-картами, одним физическим слотом (нано) и одним eSIM. Как и в модель прошлого года, новинка имеет защиты IP68, таким образом, она может выдержать погружение под воду на глубину 1,5 м (5 футов) в течение получаса.
Motorola Edge (2024) будет доступен в США с 20 июня по цене 550 долларов. Приобрести его можно будет на сайте Motorola, у розничных продавцов Amazon и Best Buy, а также у нескольких операторов связи (T-Mobile и MVNO на Verizon и AT&T).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] ПМР. Транкинг: МегаФон предложил транкинг поверх LTE - облачно или на серверах заказчика / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Moto E14 готовится к релизу / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: ASUS выпускает ROG Ally X за 799 долларов / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Realme C63 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 6 представят в июле / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9400 информатором / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru