Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

MForum.ru

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

05.06.2024, MForum.ru

Ранее Motorola выпустила несколько телефонов начального уровня для рынка США, а теперь линейку пополни смартфон среднего класса, получившим изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и цену в 550 долларов.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Motorola Edge (2024) схож с Edge 50 Fusion, доступным на международном рынке. Однако, относительно Fusion, у него лучший дисплей и беспроводная зарядка, а если сравнивать с прошлогодним Edge (2023) – новый чипсет и аккумулятор большей емкости.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Motorola называет дисплей новинки экраном с «бесконечным краем». Технически речь идет о 6,6-дюймовой панели P-OLED, изогнутой с двух сторон. Разрешение FHD+ (20:9), максимальная яркость 1300 нит с функцией затемнения постоянным током и ШИМ с частотой 720 Гц. Дисплей Motorola Edge (2024) отображает 10-битные цвета с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 360 Гц. Для защиты используется Gorilla Glass 3.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Motorola Edge (2024) оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 256 ГБ встроенной памяти. Из коробки новинка работает под управлением Android 14. Порт USB-C — USB 3.1/DisplayPort 1.4, но о поддержке Ready For не упоминается.

За автономность Motorola Edge (2024) отвечает аккумулятор емкость 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 68 Вт (50% за 15 минут). Кроме того, присутствует беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, которой нет в Edge50 Fusion (у него также есть порт USB 2.0).

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Модель 2024 года толще и тяжелее своей предшественницы — 8,1 мм и 174 г против 7,6 мм и 168 г. Однако Edge (2023) имел меньшую батарею емкостью 4300 мАч. В качестве материала задней панели Motorola снова выбрала искусственную кожу.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Основная камера Motorola Edge (2024) построена на базе Sony Lytia 700C, 50 Мп сенсора с размером пикселей 1,0 мкм (2,0 мкм с биннингом), PDAF и OIS. Дополнительный сенсоры тыловой камеры – сверхширокоугольный разрешением 13 МП (120°), также выполняющий функцию макрокамеры. Оба сенсора могут записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а основной может записывать видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Селфи-камера Motorola Edge (2024) использует 32 Мп сенсор с размером пикселей 0,7 мкм (1,4 мкм с биннингом). Максимальная скорость видео — 1080p при 60 кадрах в секунду.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Разъема для наушников на борту нет, но в телефоне есть стереодинамики с Dolby Atmos. Коммуникационные возможности включают 5G ниже 6 ГГц, Wi-Fi 6E (ax), Bluetooth 5.2 и NFC. Motorola Edge (2024) – смартфон с двумя SIM-картами, одним физическим слотом (нано) и одним eSIM. Как и в модель прошлого года, новинка имеет защиты IP68, таким образом, она может выдержать погружение под воду на глубину 1,5 м (5 футов) в течение получаса.

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

Motorola Edge (2024) будет доступен в США с 20 июня по цене 550 долларов. Приобрести его можно будет на сайте Motorola, у розничных продавцов Amazon и Best Buy, а также у нескольких операторов связи (T-Mobile и MVNO на Verizon и AT&T).

Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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