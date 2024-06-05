Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант

MForum.ru
05.06.2024,
Мельница слухов постепенно раскрывает подробности о серии смартфонов iQOO 13. В идеале линейка должна включать два устройства, например iQOO 13 и 13 Pro, оба на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения. Однако авторитетный источник Digital Chat Station выразил сомнения в существовании варианта Pro.
DCS упомянула ключевые характеристики будущего флагманского телефона iQOO на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Новинка получит экран разрешением 2К. Речь идет о плоской OLED-панели с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Кроме того, аппарат будет защищен от влаги по классу IP68. Также упоминается до 16 Гб ОЗУ, до 1 Тб встроенной памяти и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.
Напомню, предыдущие модели Pro (iQOO 12 Pro, 11 Pro, 10 Pro и т. д.) за пределами Китая не продавались, а iQOO 13 Pro может не появиться даже в Китае. Анонс серии iQOO 13 ожидается в ноябре текущего года.
© Антон Печеровый,
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