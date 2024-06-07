Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro

07.06.2024, MForum.ru

Сообщается, что Realme работает над серией смартфонов Realme GT 7 для китайского рынка. Ожидается, что в июле в Китае бренд анонсирует смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Realme GT Neo 6

В первоначальных утечках он назывался Realme GT 6, но в более поздних сообщениях предполагается, что его название может измениться на Realme GT 7. В настоящее время нет ясности относительно его названия.

Зато официально подтверждено, что Realme планирует запустить Realme GT 7 Pro в Индии к концу этого года. Ожидается, что тот же телефон дебютирует в Китае в декабре 2024 года, поскольку в декабре 2023 года компания выпустила Realme GT 5 Pro.

В сообщении, опубликованном Digital Chat Station в социальной сети Weibo, утверждается, что Realme GT 7 Pro получит экран OLED 8T LTPO разрешением 1,5K. Это будет индивидуальная дисплейная панель, поставляемая отечественным (из контекста следует, что речь идет от Индии) производителем дисплеев.

Внутри Realme GT 7 Pro может быть чипсет Snapdragon 8 Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Хотя информатор не раскрыл размер батареи устройства, он заявил, что смартфон сможет похвастаться большой батареей с кремниевым анодом, известной своей превосходной плотностью энергии и возможностью быстрой зарядки по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Напомним, что в GT 5 Pro был установлен аккумулятор емкостью 5400 мАч, что позволяет предположить использование в GT 7 Pro аккумулятора емкостью около 6000 мАч.

Также утечка намекает на то, что Realme GT 7 Pro получит 50-мегапиксельный перископный телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического зума. К сожалению, информатор не поделился подробностями о других камерах устройства. В недавних сообщениях утверждалось, что это может быть первый телефон Realme, оснащенный ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран.