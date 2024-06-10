Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K

10.06.2024, MForum.ru

Xiaomi 14 Pro был анонсирован в октябре 2023 года в Китае. Но он так и остался эксклюзивным предложением для внутреннего рынка. Будет ли доступен на глобальном рынке Xiaomi 15 Pro информации пока нет, зато раскрыты подробности о камере этой новинки.

По данным информированных источников, Xiaomi 15 Pro по-прежнему будет оснащен датчиками разрешением 50 МП, но они будут разными в основной камере и телеобъективе.

Ожидается, что основная камера разрешением 50 МП будет использовать 1-дюймовый сенсор OmniVision — OV50K, что станет серьезным улучшением относительно OVX9000, который установлен внутри Xiaomi 14 Pro.

Напомню, сенсор OV50K еще официально не представлен, но он должен прийти на смену весьма мощному сенсору OV50H, который используется в Honor Magic6 Pro, серии vivo iQOO 12 и Motorola Edge 50 Ultra.

Телеобъектив Xiaomi 15 Pro базируется на Sony IMX882, который является шагом вперед по сравнению с устаревшим Samsung ISOCELL JN1. В частности сенсор Sony размером 1/1,95 дюйма значительно больше сенсора Samsung размером 1/2,76 дюйма.

Таким образом, Xiaomi 15 Pro может получить очень качественную камеру и, если эта новинка появится на глобальном рынке, она станет отличным вариантом.