Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса

MForum.ru
11.06.2024,
HMD недавно выпустила несколько телефонов начального уровня: трио HMD Pulse и HMD Vibe для США. Теперь компания готовится добавить в свою линейку телефон среднего класса.
Устройство под названием HMD Atlas (возможно, это кодовое имя модели) будет оснащено дисплеем разрешением FHD+ и аккумулятором большей емкости.
По данным источников, HMD Atlas будет базироваться на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, который дополнят 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения через слот microSD). Новинка будет поддерживать подключение 5G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 и NFC. По словам @smashx_60, который опубликовал информацию об этом устройстве, в телефоне также будет разъем для наушников 3,5 мм.
В отличие от моделей Pulse и Vibe, HMD Atlas получит дисплей разрешением FullHD+. Его диагональ составит 6,64 дюйма, технология IPS, частота обновления 120 Гц. В вырезе экрана разместиться 16-мегапиксельная селфи-камера. Основную 48-мегапиксельную камеру на задней панели дополняют 5 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и датчик глубины.
За автономность, предположительно, будет отвечать аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой QuickCharge 4.0+, мощность быстрой зарядки пока не сообщается. Напомню, QC4.0+ — это комбинация старой технологии QC3.0 и USB Power Delivery. Размеры HMD Atlas составят 163 х 75 х 8,75 мм и вес 210 г.
Ожидаемая цена HMD Atlas составит 240 долларов США. Таким образом, это модель займет место в модельном ряду над ранее представленными новинками HMD. Как и Vibe, Atlas может оказаться эксклюзивом для США. Также HMD работает над смартфонами HMD Ridge, HMD Waylay (это бюджетные модели с 5G), HMD Xenon и HMD Skyline (это устройства с 5G, но среднего и более высокого класса).
© Антон Печеровый,
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