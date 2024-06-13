Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу

MForum.ru
13.06.2024,
Redmi Pad SE был выпущен в прошлом году с 11-дюймовым экраном. Как стало известно, суббренд Xiaomi готовит новый планшет с дисплеем меньшего размера.
Redmi Pad SE
Как следует из названия, Redmi Pad SE 8.7 получит 8,7-дюймовый экран, а также поддержку мобильной передачи данных 4G LTE, которой не было оригинальном Pad SE. Новинка появилась в базе данных IMEI, где указаны два номера моделей: 24076RP19G и 24076RP19I. Последние буквы номеров моделей важны: «G» - обозначена версия для мирового рынка (Global), а I – для рынка Индии.
Что интересно, нет версии с буквой «С» в конце номера модели. Таким образом, версия устройства для рынка Китая может не появиться. Возможно, анонс моделей состоится в июле, однако подробные характеристики пока не раскрыты.
© Антон Печеровый,
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