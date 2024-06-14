Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69

MForum.ru
14.06.2024,
В Индии официально представлен смартфон Oppo F27 Pro+. Новинка стала первым устройством на индийском рынке, сертифицированным по классу IP69 в части защиты от пыли и влаги. Также смартфон соответствует части требований американского военного стандарта MIL-STD-810H.
Для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass Victus 2. Диагональ изогнутого AMOLED-дисплея новинки составляет 6,7-дюймов при разрешении FHD+ и частоте обновления 120 Гц. Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
На задней панели находится камера 64 Мп камера с апертурой объектива диафрагмой f/1,7, в качестве вспомогательного используется 2 Мп сенсор для портретной съемки. Из программных фич отметим функции улучшения фото на основе искусственного интеллекта и Image Matting, позволяющую превращать снимки в наклейки и смайлы.
Аппаратная часть Oppo F27 Pro+ базируется на чипсете Dimensity 7050 от MediaTek, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Программное обеспечение – ColorOS 14 поверх Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой флэш-зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт.
Oppo F27 Pro+ выпускается в цветах Dusk Pink и Midnight Navy. Цены начинаются от 27 999 индийских рупий (335 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до 29 999 индийских рупий (360 долларов США) за версию 8/256 ГБ. Продажи в Индии начнутся 20 июня в официальном магазине Oppo Store и у розничных продавцов-партнеров.
© Антон Печеровый,
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