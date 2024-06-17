Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально

MForum.ru
17.06.2024,
Портфолио бренда Vivo пополнил смартфон Y28 4G, который прошлом месяце был сертифицирован FCC. Официальный анонс новинки состоялся в Сингапуре, новинка составила пару представленной ранее одноименной модели, но с 5G.
Vivo Y28 4G базируется на чипсете MediaTek Helio G85 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Смартфон оснащен 6,68-дюймовым экраном с разрешением 720x1608 с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.
Тыловая камера представляет собой связку основного сенсора разрешением 50 Мп и 2 Мп датчика глубины сцены. Для сэлфи используется камера разрешением 8 Мп. Емкость АКБ – 6000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Также отметим наличие стереодинамиков и класс защиты IP64 от пыли и брызг.
Из коробки Vivo Y28 4G работает под управлением Android 14 с установленной поверх обочкой Funtouch OS 14 от vivo. В Сингапуре новинка предлагается в цветах Agate Green и Gleaming Orange за 269 сингапурских долларов, что на данный момент составляет примерно 199 долларов США. Информации о ценах и доступности на других рынках пока нет.
© Антон Печеровый,
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