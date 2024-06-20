Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе

MForum.ru
20.06.2024,
Oppo выпустила Oppo Watch X в Европе. Новинка очень похожа на OnePlus Watch 2 с точки зрения технических характеристик.
Oppo Watch X получили круглую форму и корпус из полированной нержавеющей стали. Они оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит. Дисплей поддерживает технологию Always-on, для его защиты используется сапфировое стекло.
Oppo Watch X оснащены двумя физическими элементами управления: навигационным колесиком и кнопкой на правой стороне. Они сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H на долговечность и обеспечивают водонепроницаемость IP68 на глубине до 50 метров.
Oppo Watch X работают на процессоре Snapdragon W5 Gen 1, который дополняют 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Новинка использует две операционные системы: WearOS 4 и RTOS. Color OS работает на чипе W5 Gen 1, а RTOS (с использованием чипа BES2700 с 4 Мб памяти eMMC) обрабатывает фоновые задачи и легкие действия, такие как звонки и уведомления.
Двойная операционная система обеспечивает время автономной работы до 100 часов, полная зарядка занимает около 60 минут. Oppo Watch X также оснащены технологией Flash Charging VOOC, которая обеспечивает заряд батареи на целый день при 10-минутной зарядке
Функции контроля здоровья включают 8-канальный датчик сердечного ритма и 16-канальный датчик кислорода в крови для непрерывного мониторинга сердечного ритма и кислорода в крови, а также отслеживания стресса. Oppo Watch X также предлагает анализ сна, включая оценку риска храпа во сне.
Oppo Watch X поддерживают более 100 спортивных режимов с автоматическим распознаванием таких видов деятельности, как бег, ходьба, езда на велосипеде и плавание. Также отметим двухдиапазонный GPS (L1 + L5) с системой позиционирования из 5 спутников (Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС и QZSS) для точной навигации.
Oppo Watch X уже доступны в Великобритании по сниженной цене в 279 фунтов стерлингов, полная розничная цена составит 299 фунтов стерлингов. В странах ЕС Oppo Watch X будут продаваться за 329 евро.
© Антон Печеровый,
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