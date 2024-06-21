Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

21.06.2024, MForum.ru

Компания Realme на мероприятии в Италии официально представила смартфон GT 6, что ознаменовало возвращение серии GT на мировые рынки. Новинка представляет собой «убийцу флагманов», аналогично первому смартфону Realme GT, который более года продается по всему миру.

Экран Realme GT 6 построен на основе того, что Realme называет Hyper Display. Он представляет собой 6,78-дюймовую AMOLED-панель разрешением 1264x2780 пикселей с частотой обновления 120 Гц и сумасшедшей пиковой яркостью 6000 нит. По словам производителя это самый яркий дисплей телефона в мире. Для защиты экрана используется Gorilla Glass Victus 2.

Внутри Realme GT 6 находится процессор Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Графический процессор — Adreno 715, обеспечивающий высокие игровые возможности. Не забыты и функции искусственного интеллекта, которые Realme называет его NextAI. В частности AI Night Vision для видео, AI Smart Removal для удаления отвлекающих факторов на фотографиях и AI Smart Loop, чтобы предлагать приложения на основе содержимого экрана и действий пользователя.

В программной части Realme GT 6 работает под управлением Android 14, смартфон будет получать 4-летние обновления Android и исправления безопасности (вплоть до Android 18).

Realme GT 6 оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Компания утверждает, что батарея может зарядиться с 1% до 50% всего за 10 минут и до 100% за 26 минут. Аккумулятор также должен сохранять не менее 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки, что составляет более четырех лет ежедневной зарядки.

Realme GT 6 оснащен широкоугольной камерой 26 мм разрешением 50 МП. Основа камеры сенсор Sony-LYT808 (размер 1/1,4 дюйма, диафрагма f/1,7, OIS и PDAF). Второй сенсор также 50 Мп, но с телеобъективом 47 мм с диафрагмой f/2.0 и сенсором 1/2,8 дюйма. Третий сенсор тыловой камеры представляет собой сверхширокоугольный модуль разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2,2 без автофокусировки.

На передней панели находится 32-мегапиксельная камера с 1/2,74-дюймовой матрицей с широким объективом 22 мм f/2,5 и фиксированным фокусом.

Realme GT 6 выпускается в вариантах 8/256 ГБ (41 000 индийских рупий), 12/256 ГБ (43 000 индийских рупий) и 16/512 ГБ (45 000 индийских рупий). Прием предварительных заказов в Индии уже начался. Все, кто забронирует его до 24 июня, получат скидку в размере 5000 индийских рупий. Также отметим, что Realme включает шестимесячную защиту экрана от повреждений.

В Европе Realme GT 6 также доступен. Базовая цена на 8/256 ГБ составляет 600 евро, модель на 12/256 ГБ стоит 700 евро, а версия на 16/512 ГБ — 800 евро. При оформлении заказа до 4 июля получат скидку, в результате чего цены снизятся до 550, 650 и 700 евро соответственно.