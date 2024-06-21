Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

21.06.2024, MForum.ru

Компания Realme на мероприятии в Италии официально представила смартфон GT 6, что ознаменовало возвращение серии GT на мировые рынки. Новинка представляет собой «убийцу флагманов», аналогично первому смартфону Realme GT, который более года продается по всему миру.

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

Экран Realme GT 6 построен на основе того, что Realme называет Hyper Display. Он представляет собой 6,78-дюймовую AMOLED-панель разрешением 1264x2780 пикселей с частотой обновления 120 Гц и сумасшедшей пиковой яркостью 6000 нит. По словам производителя это самый яркий дисплей телефона в мире. Для защиты экрана используется Gorilla Glass Victus 2.

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

Внутри Realme GT 6 находится процессор Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Графический процессор — Adreno 715, обеспечивающий высокие игровые возможности. Не забыты и функции искусственного интеллекта, которые Realme называет его NextAI. В частности AI Night Vision для видео, AI Smart Removal для удаления отвлекающих факторов на фотографиях и AI Smart Loop, чтобы предлагать приложения на основе содержимого экрана и действий пользователя.

В программной части Realme GT 6 работает под управлением Android 14, смартфон будет получать 4-летние обновления Android и исправления безопасности (вплоть до Android 18).

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

Realme GT 6 оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Компания утверждает, что батарея может зарядиться с 1% до 50% всего за 10 минут и до 100% за 26 минут. Аккумулятор также должен сохранять не менее 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки, что составляет более четырех лет ежедневной зарядки.

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

Realme GT 6 оснащен широкоугольной камерой 26 мм разрешением 50 МП. Основа камеры сенсор Sony-LYT808 (размер 1/1,4 дюйма, диафрагма f/1,7, OIS и PDAF). Второй сенсор также 50 Мп, но с телеобъективом 47 мм с диафрагмой f/2.0 и сенсором 1/2,8 дюйма. Третий сенсор тыловой камеры представляет собой сверхширокоугольный модуль разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2,2 без автофокусировки.

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

На передней панели находится 32-мегапиксельная камера с 1/2,74-дюймовой матрицей с широким объективом 22 мм f/2,5 и фиксированным фокусом.

Realme GT 6 выпускается в вариантах 8/256 ГБ (41 000 индийских рупий), 12/256 ГБ (43 000 индийских рупий) и 16/512 ГБ (45 000 индийских рупий). Прием предварительных заказов в Индии уже начался. Все, кто забронирует его до 24 июня, получат скидку в размере 5000 индийских рупий. Также отметим, что Realme включает шестимесячную защиту экрана от повреждений.

В Европе Realme GT 6 также доступен. Базовая цена на 8/256 ГБ составляет 600 евро, модель на 12/256 ГБ стоит 700 евро, а версия на 16/512 ГБ — 800 евро. При оформлении заказа до 4 июля получат скидку, в результате чего цены снизятся до 550, 650 и 700 евро соответственно.

Анонсы: Realme GT 6 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

07.06. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Realme C63 представлен официально / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=0 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: CMF готовит анонс трех устройств / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: