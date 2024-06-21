Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально

21.06.2024, MForum.ru

Представлена очередная новинка в серии Y от Vivo — Y58 5G. Ключевая особенность смартфона – емкая батарея 6000 мАч. По утверждению производителя, этого достаточно для работы без подзарядки в течение двух дней.

Мощность поддерживаемой проводной зарядки – 44 Вт. Производитель гарантирует, что АКБ сохранит 80% своей первоначальной емкости после 1600 циклов зарядки (одна зарядка в день в течение 4 лет).

Vivo Y58 5G оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 8 МП. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп (диафрагма f/1,8) с датчиком глубины сцена разрешением 2 МП.

Основа аппаратной части Vivo Y58 5G – процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Программная часть Funtouch OS 14 на базе Android 14. В части защиты от влаги смартфон сертифицирован по классу IP64.

vivo Y58 5G выпускается в цветах Himalayan Blue (синий) и Sundarbans Green (зеленый). Цена начинается от 19 499 индийских рупий (233 доллара США) за комплектацию 8/128 ГБ.