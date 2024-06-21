MForum.ru
21.06.2024,
Представлена очередная новинка в серии Y от Vivo — Y58 5G. Ключевая особенность смартфона – емкая батарея 6000 мАч. По утверждению производителя, этого достаточно для работы без подзарядки в течение двух дней.
Мощность поддерживаемой проводной зарядки – 44 Вт. Производитель гарантирует, что АКБ сохранит 80% своей первоначальной емкости после 1600 циклов зарядки (одна зарядка в день в течение 4 лет).
Vivo Y58 5G оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 8 МП. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп (диафрагма f/1,8) с датчиком глубины сцена разрешением 2 МП.
Основа аппаратной части Vivo Y58 5G – процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Программная часть Funtouch OS 14 на базе Android 14. В части защиты от влаги смартфон сертифицирован по классу IP64.
vivo Y58 5G выпускается в цветах Himalayan Blue (синий) и Sundarbans Green (зеленый). Цена начинается от 19 499 индийских рупий (233 доллара США) за комплектацию 8/128 ГБ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: CMF готовит анонс трех устройств / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru