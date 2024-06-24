Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально

24.06.2024, MForum.ru

Портфолио Honor пополнил смартфон Honor Play 60 Plus. Новинка представляет собой смартфон среднего класса, базирующийся на чипсете Snapdragon 4 Gen 2, оснащённый экраном с частотой обновления 120 Гц и емкой батареей 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Honor Play 60 Plus оснащен 6,77-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель обеспечивает максимальную яркость 850 нит, минимальная ярость 2 нит, что позволяет защитить глаза при использовании смартфона в темноте.

Тыловая камера Honor Play 60 Plus сдвоенная: основной сенсор разрешением 50 Мп с диафрагмой F/1,8 и датчик глубины разрешением 2 Мп. В вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 5 МП.

В программной части речь идет об оболочке MagicOS 8.0 поверх Android 14. Также отметим сертификацию защиты от влаги и пыли по классу IP64 и боковой сканер отпечатка пальцев.

Honor Play 60 Plus в выпускается цветах: Phantom Black (черный), Wonderland Green (зеленый) и Moonlight White (белый). Цены начинаются от 1499 юаней (206 долларов США) за модель 12/256 ГБ и доходят до 1699 юаней (234 доллара США) за комплектацию 12/512 ГБ.