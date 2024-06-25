Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях

MForum.ru
25.06.2024,
Бренд OnePlus представил смартфон Nord CE4 Lite, получивший ряд улучшений относительно предшественников.
OnePlus Nord CE4 Lite оснащен OLED-панелью диагональю 6,67-дюйма при разрешении 1080 x 2400 пикселей (20:9) и частоте обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1200 нит (для всего дисплея локальная яркость может достигать 2100 нит), что является огромным улучшением по сравнению с 680 нит у прошлогодней модели. Кроме того, в экран интегрирован сканер отпечатка пальцев, который у предшественника был сбоку.
Nord CE4 Lite оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, что на 10 % больше, чем у прошлогодней модели. Однако такой АКБ установлен только в версии для Индии, глобальная версия получила аккумулятор емкостью 5110 мАч. Мощность быстрой зарядки составляет 80 Вт, таким образом, полностью АКБ может зарядиться за 52 минуты (для варианта на 5500 мАч), а одной зарядки аккумулятора достаточно для 20 часов непрерывного просмотра YouTube.
Зарядка осуществляется через порт USB-C (USB 2.0) с помощью прилагаемого кабеля USB A-to-C. Индийская версия получила зарядное устройство в комплекте, покупателям глобальной версии придется приобрести его отдельно. При использовании зарядного устройства USB-PD мощность зарядки ограничена 55 Вт. Также есть обратная зарядка, мощность 5 Вт.
Несмотря на увеличенную емкость аккумулятора, новая модель тоньше и легче своей предшественницы – 8,1 мм и 191 г против 8,3 мм и 195 г у Nord CE 3 Lite. Более того, Lite унаследовал пыле- и водонепроницаемость IP54 обычного CE4. Это новшество впервые появилось в моделях CE Lite. Также отметим слот microSD для дополнительного хранилища, разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики с режимом сверхгромкости 300%.
Однако в качестве аппаратной платформы выбран достаточно старый чипсет Snapdragon 695. Напомню, он же использовался Nord CE 3 Lite и Nord CE 2 Lite. Объем ОЗУ 8 ГБ (LPDDR4X), хранилище 128/256 ГБ (UFS 2.2). Таким образом, в части аппаратной платформы улучшений нет.
Камера основана на сенсоре Sony LYT-600 — 50 Мп сенсор размером 1/1,95 дюйма с поддержкой оптической стабилизации изображения (также впервые в CE Lite) и 2-кратного зума. Однако, это серьезное снижение по сравнению с 108-мегапиксельной камерой 1/1,67 дюйма и 3-кратным зумом в CE 3 Lite. Вспомогательный сенсор – 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера – 16 Мп. Запись видео – 1080p при 30 кадрах в секунду.
OnePlus Nord CE4 Lite доступен в трёх цветах — Super Silver и Mega Blue, а также в эксклюзивном для Индии цвете Ultra Orange.
Цена в Европе – 300 евро за единственную версию 8/256 Гб. При раннем предзаказе она составит 280 евро, а в качестве бонуса покупатель получит OnePlus Nord Buds 2 (стоимостью 70 евро). Старт продаж – 1 июля.
Ситуация в Индии немного другая. Начало продаж – 27 июня, стоимость варианта 8/128 Гб составит 21 000 индийских рупий, 8/256 Гб – 24 000 рупий. Скидка первым покупателям – 1000 рупий.
© Антон Печеровый,
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