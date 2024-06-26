Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

MForum.ru

Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

26.06.2024, MForum.ru

Motorola анонсировала новое устройство S-серии — S50 Neo. Это предложение среднего класса оснащено чипсетом Snapdragon 6s Gen 3, изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем POLED (FHD+, 120 Гц) и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт.

Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

Motorola предлагает S50 Neo в трёх цветах — Grey, Olivine и Surf, которые были разработаны в сотрудничестве с Pantone. Последние два также могут похвастаться задней панелью с нанотекстурой, напоминающей текстиль, с приятной для кожи и износостойкой отделкой.

Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

На задней панели находится основная камера с разрешением 50 МП, базирующаяся на сенсоре Sony IMX882 с диафрагмой F/1,79 и объединением пикселей 4-в-1. Его дополняет сверхширокоугольный сенсор 8 МП с углом охвата 118 градусов. В вырезе передней панели размещена камера разрешением 32 МП.

Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

Аппаратная платформа S50 Neo основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. В программной части речь идет об Android 14.

Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

Motorola S50 Neo оценен в 1399 юаней (192 доллара США) за комплектацию 8/256 ГБ. Также существует версия 12/256 ГБ за 1599 юаней (220 долларов США) и версия с максимальной памятью на 12/512 ГБ за 1899 юаней (261 доллар США). Старт продаж в Китае – 28 июня. На международным рынке новинка появится как Moto G85.

Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 18 ms, lookup=0 ms, find=18 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

26.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: CMF готовит анонс трех устройств / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: