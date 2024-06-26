Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп

MForum.ru
26.06.2024,
Motorola анонсировала новое устройство S-серии — S50 Neo. Это предложение среднего класса оснащено чипсетом Snapdragon 6s Gen 3, изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем POLED (FHD+, 120 Гц) и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт.
Motorola предлагает S50 Neo в трёх цветах — Grey, Olivine и Surf, которые были разработаны в сотрудничестве с Pantone. Последние два также могут похвастаться задней панелью с нанотекстурой, напоминающей текстиль, с приятной для кожи и износостойкой отделкой.
На задней панели находится основная камера с разрешением 50 МП, базирующаяся на сенсоре Sony IMX882 с диафрагмой F/1,79 и объединением пикселей 4-в-1. Его дополняет сверхширокоугольный сенсор 8 МП с углом охвата 118 градусов. В вырезе передней панели размещена камера разрешением 32 МП.
Аппаратная платформа S50 Neo основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. В программной части речь идет об Android 14.
Motorola S50 Neo оценен в 1399 юаней (192 доллара США) за комплектацию 8/256 ГБ. Также существует версия 12/256 ГБ за 1599 юаней (220 долларов США) и версия с максимальной памятью на 12/512 ГБ за 1899 юаней (261 доллар США). Старт продаж в Китае – 28 июня. На международным рынке новинка появится как Moto G85.
© Антон Печеровый,
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