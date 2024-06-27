Анонсы: Новая версия Realme 12 4G представлена в Пакистане

MForum.ru
27.06.2024,
Номерная серия Realme отсутствовала в Пакистане пару лет, но теперь компания вернулась с двумя моделями: Realme 12+ и Realme 12 4G. Первые смартфон аналогичен глобальной модели, но Realme 12 4G представляет собой новинку.
Основа аппаратной части Realme 12 4G – чипсет Snapdragon 685 (6-нм, модем 4G X11, Cat 13). Этот чипсет лежит в основе в Realme 12 Lite, но новинка представляет собой иное устройство.
Пакистанский Realme 12 4G использует 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Он может похвастаться удвоенной яркостью (пиковая яркость 2000 нит) и безымянным усиленным стеклом.
Второе отличие – тыловая камера. 108-мегапиксельный сенсор глобальной версии заменен 50-мегапиксельной камерой Sony LYT-600 с относительно небольшим сенсором размером 1/1,95 дюйма. Сенсор оснащен объективом с диафрагмой f/1.9, оптической стабилизацией изображения. Запись видео ограничена разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Вспомогательный сенсор только один – датчик глубины разрешением 2 МП. Для селфи используется сенсор разрешением 16 Мп.
Есть отличия в АКБ – в Realme 12 4G установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт (1-50% за 19 минут, 100% за 47 минут). В комплекте с телефоном даже идет зарядное устройство на 80 Вт.
Realme 12 4G сохраняет выделенный слот microSD (плюс место для двух SIM-карт), разъем для наушников 3,5 мм и два динамика. Он также сохранил базовую пыле- и водонепроницаемость (IP54).
Realme 12 4G доступен в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, а его цена начинается от 60 000 пакистанских рупий (215 долларов США).
© Антон Печеровый,
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