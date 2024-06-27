Анонсы: Vivo Y28s 5G представлен официально

27.06.2024, MForum.ru

Vivo Y28s 5G, слухи о котором появились пару недель, представлен официально. Смартфон оснащен 6,56-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, яркостью 840 нит и вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней панели Vivo Y28s 5G расположена двойная камера, состоящая из основного модуля 50 МП и 2 МП вспомогательного сенсора. Назначение вспомогательной камеры производитель не раскрыл, скорее всего, это или датчик глубины сцены или макрокамера.

Vivo Y28s 5G базируется на процессоре Dimensity 6300 SoC и работает под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14. Объем ОЗУ – 8 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти – до 256 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.

За автономность Vivo Y28s 5G отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, максимальная мощность зарядки всего 15 Вт. Также в активе новинки боковой сканер отпечатков пальцев, степень защиты IP64 и NFC (только в Саудовской Аравии, ОАЭ, Тайване и Европе).

Vivo Y28s 5G будет доступен в цветах Mocha Brown (коричневый) и Twinkling Purple (фиолетовый), но его цена и доступность пока не разглашаются.