Анонсы: Vivo T3 Lite официально представлен в Индии

MForum.ru
28.06.2024,
Как и ожидалось, Vivo представила Vivo T3 Lite в Индии. Новинка базируется на процессоре Dimensity 6300 SoC и работает под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14. Объем ОЗУ до 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами micrSD объемом до 1 Тб.
Vivo T3 Lite оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой 90 Гц и яркостью 840 нит (HBM). В дисплее также есть вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Сканер отпечатка пальца встроен в клавишу включения.
Сдвоенная тыловая камера Vivo T3 Lite представляет собой комбинацию основного модуля разрешением 50 МП и датчика глубины разрешением 2 МП. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.
Остальные спецификации Vivo T3 Lite включают возможность подключения сетям 5G, степень защиты IP64, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Технически новинка представляет собой версию представленного вчера Vivo Y28s.
Vivo T3 Lite выпускается в цветах Vibrant Green (зеленый) и Majestic Black (черный) с двумя вариантами памяти — 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ по цене 10 499 индийских рупий (125 долларов США/120 евро) и 11 499 индийских рупий (140 долларов США/130 евро) соответственно. Смартфон будет продаваться в Индии начиная с 4 июля через индийский веб-сайт vivo Flipkart и партнерские розничные магазины.
© Антон Печеровый,
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